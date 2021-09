Serbia: premier Brnabic, all'Assemblea Onu parlerò della questione del Kosovo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dirigenza di Pristina, ha detto ancora Brnabic, "sta sfruttando il fatto" che gli Stati Uniti non prestano particolare attenzione ai Balcani occidentali e l'Unione europea non ha più la stessa attenzione per la regione, avendo già "i suoi problemi" a cominciare dall'Afghanistan fino all'aumento dei prezzi dell'energia elettrica. L'incontro con Swallwell, ha infine detto la premier, fa parte di una più ampia iniziativa per cercare una migliore comunicazione fra la Serbia e i democratici negli Stati Uniti. (Seb)