Kosovo: ambasciata russa in Serbia nega arresto due concittadini all’ingresso nel Paese

- L’ambasciata della Federazione Russa in Serbia ha smentito le indiscrezioni su due concittadini che sarebbero stati fermati mentre cercavano di entrare in Kosovo. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa “Sputnik”. Secondo alcuni portali di informazione kosovari di lingua albanese, due cittadini russi con presunti “dispositivi elettronici” sarebbero stati fermati dalla polizia kosovara nella notte tra ieri e oggi. Le autorità di polizia di Pristina non hanno tuttavia confermato l’accaduto. L’ambasciata russa a Belgrado ha dichiarato che la vicenda “è relativa a una troupe cinematografica del canale televisivo ‘5tv’”. Due membri di un gruppo di tre persone appartenenti alla troupe si sono visti negare l’accesso alla regione ma per la rappresentanza diplomatica di Mosca nessuno “è stato fermato dalle forze dell’ordine kosovare”. L’intera troupe è attualmente “in Serbia centrale”. (Seb)