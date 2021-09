Kosovo: Corte costituzionale respinge ricorso Lista serba contro governo Kurti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte costituzionale del Kosovo ha respinto il ricorso presentato dalla Lista serba secondo cui il governo di Pristina sarebbe stato formato in maniera incostituzionale in quanto non avrebbe garantito ai rappresentanti della minoranza serba la guida dei ministeri. La Lista serba ha in particolare contestato l'affidamento di un "terzo" ministero ad un altra minoranza, un passo che richiederebbe l'approvazione della maggioranza dei deputati delle comunità non maggioritarie nel Parlamento di Pristina. La Corte costituzionale kosovara evidenzia che la Costituzione del Kosovo, riguardo il "terzo" ministero, prevede che il primo ministro abbia la possibilità di scegliere il ministro da qualsiasi minoranza senza che ci debba essere un accordo tra i deputati delle comunità non maggioritarie. (segue) (Alt)