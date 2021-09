Kosovo: premier albanese Rama all'Onu, riconoscere sovranità di Pristina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rapporti tra Rama e l'attuale governo del Kosovo, guidato dal leader di Vetevendose Albin Kurti, non sono dei migliori. Ciò è dovuto al fatto che Rama ha lavorato con successo per rafforzare le relazioni con la Serbia, anche cooperando alla creazione dell'iniziativa "Open Balkans" insieme alla Macedonia del Nord. Kurti si è rifiutato di prendere parte ai vertici per il lancio dell'iniziativa.Tuttavia, nel suo programma per il suo terzo mandato come primo ministro, Rama ha affermato che avrebbe fatto del riconoscimento del Kosovo una priorità. Il suo discorso alle Nazioni Unite sembra essere un passo in questa direzione. Un'altra è stata la visita in Kosovo di Lindita Nikolla, presidente del Parlamento albanese, avvenuta lo scorso 22 settembre. Durante la sua visita, Nikolla si è impegnata a collaborare con il Kosovo per riportare l'attenzione sui crimini commessi dalla Serbia nei Balcani negli anni Novanta. (Alt)