- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioCOMUNE ROMA- La sindaca di Roma Virginia Raggi presenta il progetto Rom-E – festival diffuso della mobilità smart e green della Capitale. Dal primo al 3 ottobre, tre giorni di incontri, eventi e dimostrazioni dedicati a Roma e all’innovazione. Interverranno il direttore editoriale di Rom-E, Andrea Brambilla e l’Ad di Sport Network, Andrea Reali. Roma, Campidoglio, sala della Protomoteca (ore 14:00)- L'assessora alla Crescita culturale di Roma Lorenza Fruci interviene alla preview stampa di tre nuove mostre del programma autunnale del Museo per l'Immaginazione Preventiva. Roma, Macro, ingresso Via Reggio Emilia 54. (ore 11:00)- L'assessora alla Crescita culturale di Roma Lorenza Fruci interviene allo svelamento della targa toponomastica "Largo Donne della Costituente 1946". Roma, Parco Virgiliano, Via Panaro incrocio Via Nemorense. (ore 12:30) (segue) (Rer)