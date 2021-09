Business news: Brasile, Bolsonaro, governo scommette su ferrovie in favore di ambiente ed economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile sta mettendo mano a una "rinascita" del sistema ferroviario, con impatti positivi sull'ambiente e sui costi di produzione dei beni di base. Lo ha detto il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, aprendo la plenaria della 76ma sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Il presidente ha illustrato "il maggior programma di privatizzazioni della sua storia", sottolineando gli oltre "sei miliardi di dollari in contratti privati per nuove ferrovie", un sistema di trasporto tradizionalmente poco sviluppato nel Paese. "In pochi giorni abbiamo ricevuto 14 richieste di autorizzazione per nuove ferrovie, con quasi 15 miliardi di dollari reinvestimenti privati. Il nostro governo promuove la rinascita del sistema ferroviario. Come conseguenza, minor consumo di combustibile fossile, e riduzione dei costi, in particolare nella catena di produzione degli alimenti", ha aggiunto. Più in generale, in tema di infrastrutture, Bolsonaro ha rivendicato la concessione di 34 aeroporti e 29 nuovi scali portuali. (Res)