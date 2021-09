Business news: Bolivia, inaugurata nuova centrale eolica da 39,6 Megawatt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Bolivia, Luis Arce, ha inaugurato il parco eolico San Julian nel comune di Cotoca, che fornirà 39,6 Megawatt di energia pulita per lo sviluppo produttivo del dipartimento di Santa Cruz. Il progetto, riferisce l'agenzia di stampa ufficiale "Abi", è stato eseguito con un investimento di circa 60 milioni di euro. "Questo settembre, per il mese dell'anniversario di Santa Cruz, stiamo ponendo come governo nazionale una pietra miliare nella storia produttiva qui a Santa Cruz", ha dichiarato Arce in un comizio. Il complesso si estende su 37 ettari nei pressi della comunità di Don Lorenzo ed è composto da 11 aerogeneratori Vestas, modello V136 di 120 metri di altezza e una capacità di generazione di 3,6 Megawatt ognuno. Il nodo di allaccio alla rete elettrica sarà la sottostazione di San Julián, a un livello di tensione di 115 kilovolt. (Res)