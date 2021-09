Germania: Baerbock (Verdi) su coalizione con Cdu-Csu e Fdp, parlare con tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La neutralità climatica è “il grande compito” del governo federale che si formerà a seguito delle elezioni del Bundestag, tenute oggi in Germania. Della questione si deve discutere “con tutti gli attori”. È quanto dichiarato da Annalena Baerbock, candidata dei Verdi che copresiede con Robert Habeck. In questo modo, Baerbock si è espressa sulla possibilità di formare un esecutivo di coalizione tra Unione cristiano-democratica (Cdu), Unione cristiano-sociale (Csu) e Partito liberaldemocratico (Fdp). Per la copresidente degli ecologisti, “certamente bisogna scendere a compromessi in democrazia”. In tale prospettiva, “la domanda fondamentale” riguarda le questioni essenziali per il futuro della Germania. Secondo Baerbock si tratta di “protezione del clima, giustizia sociale, mettere finalmente al centro bambini e giovani e una responsabilità europea”. Sono questi gli “obiettivi che devono essere affrontati nel prossimo governo federale”, ha concluso Baerbock. (Geb)