Business news: Brasile, Senato approva creazione società di controllo settore nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato del Brasile ha convertito in legge il decreto esecutivo che istituisce l'Autorità nazionale per la sicurezza nucleare (Ansn), società responsabile del monitoraggio, della regolamentazione e dell'ispezione delle attività e degli impianti nucleari in Brasile. Il nuovo organismo nasce dallo smembramento della Commissione nazionale per l'energia nucleare (Cnen). Tra le competenze della nuova agenzia figura quella di stabilire norme e requisiti in materia di sicurezza nucleare, protezione radiologica e sicurezza fisica delle attività e degli impianti nucleari, nonché la regolamentazione e i controlli necessari per fare in modo che gli stabilimenti siano conformi alla politica nucleare brasiliana. L'Ansn si occuperà inoltre della redazione delle norme, del rilascio di licenze e autorizzazioni (relative al trasferimento e del commercio di minerali, minerali, concentrati e scorie con uranio o torio), nonché della redazione di norme, ispezioni, valutazioni di sicurezza, e rilascio di licenze, autorizzazioni, omologazioni e certificazioni. La legge prevede l'autorizzazione da parte del Senato per la nomina governativa del direttore e del consiglio di amministrazione della società che resteranno in carica per cinque anni (non coincidenti) con divieto di rielezione. (Res)