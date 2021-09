Business news: Argentina, ministro Guzman risponde a Kirchner, "non abbiamo fatto tagli alla spesa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un nuovo episodio del susseguirsi di schermaglie interne alla coalizione di governo in Argentina, il ministro dell'Economia, Martin Guzman, ha risposto alla vice presidente Cristina Kirchner, smentendo di aver portato avanti una politica di tagli alla spesa. "In Argentina non c'è stata una politica di tagli alla spesa, ma di riduzione del deficit", ha spiegato Guzman in un'intervista rilasciata mercoledì all'emittente "Am750". "La spesa è cresciuta in termini reali e al di sopra dell'inflazione, mentre il deficit si è ridotto grazie sia alle entrate delle esportazioni che a quelle tributarie", ha aggiunto il ministro. La vice presidente aveva accusato il gabinetto economico del presidente Alberto Fernandez di "portare avanti una politica di tagli erronea che incide negativamente sul complesso della società". Tale politica è additata da Kirchner come la principale responsabile della "disastrosa sconfitta" alle primarie del 12 settembre, opinione messa per scritto nella lettera resa pubblica il 16 settembre insieme all'ordine impartito ai suoi ministri di presentare le dimissioni e di aprire una crisi di governo. (Res)