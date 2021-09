Business news: Brasile, governo migliora proiezione del disavanzo primario nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile ha migliorato la proiezione del disavanzo primario di bilancio per il 2021, stimato in 139,4 miliardi di real, pari all'1,6 per cento del Prodotto interno lordo (Pil). A luglio la stima prevedeva un deficit di 155,4 miliardi di real, pari all'1,8 per cento del Pil. Lo riferisce il ministero dell'economia nel rapporto bimestrale sulla valutazione dei ricavi e delle spese, pubblicato il 22 settembre, sottolineando che il miglioramento dei conti è dovuto all''aumento del gettito fiscale grazie alla ripresa economica e l'aumento delle entrate extra. Il disavanzo primario rappresenta il risultato dei conti del governo, al netto degli interessi sul debito pubblico. (Res)