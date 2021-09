Business news: Perù, esportazioni industriali in aumento del 58 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni industriali del Perù hanno raggiunto i 3,2 miliardi di dollari tra gennaio e luglio, un amento del 58 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020. Lo rende noto l’Associazione degli esportatori (Adex), secondo cui il dato è anche leggermente superiore al dato pre-pandemia del 2019. Secondo l’Adex il recupero si deve in particolare alla domanda degli Stati Uniti, principale destinazione delle esportazioni industriali peruviane. Le esportazioni verso Washington hanno raggiunto gli 852 milioni di dollari, il 26,6 per cento del totale, segnando un aumento del 75,4 per cento. Tutti i settori industriali hanno visto un aumento delle esportazioni, in particolare quello chimico (circa 1 miliardo di dollari), con una variazione positiva del 31,6 per cento. (Res)