- Il Messico registrerà una crescita del 6,3 per cento nel 2021 e del 3,4 nel 2022. E’ quanto stima l’Organizzazione per la cooperazione economica e lo sviluppo (Ocse) nell’outlook economico di settembre. La stima per quest’anno è superiore dell’1,3 per cento rispetto a quella diffusa a maggio. Nel 2020 il Messico ha registrato una contrazione economica dell’8,3 per cento. (Res)