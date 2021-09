Germania: Lindner (Fdp) per coalizione con Cdu, Csu e Verdi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Partito liberaldemocratico (Fdp), Christian Lindner, ha ribadito di sostenere la formazione di un governo di coalizione con Unione cristiano-democratica (Cdu), Unione cristiano-sociale (Csu) e Verdi. Lindner si è espresso a seguito delle elezioni del Bundestag, tenute oggi in Germania. Interrogato in merito al rifiuto oppose a un'alleanza “nero-giallo-verde” che oppose a seguito del voto per il rinnovo del parlamento federale nel 2017, Lindner ha risposto: “È ancora valido, ma vi è un altro aspetto, se si può fare del bene, il governo non può essere lasciato agli altri”. (Geb)