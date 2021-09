Germania: Lindner (Fdp) su elezioni, parleremo prima con Verdi per formazione governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Partito liberaldemocratico (Fdp), Christian Lindner, ha ribadito di essere favorevole alla formazione di un governo di coalizione con l'Unione cristiano-democratica (Cdu), l'Unione cristiano-sociale (Csu) e Verdi. Al tempo stesso, Lindner ha evidenziato che la Fdp “parlerà prima” con gli ecologisti che con in popolari in merito alla composizione del prossimo esecutivo federale. Il presidente dei liberaldemocratici ha, infine, sottolineato che, durante la campagna elettorale, vi sono stati attacchi della Cdu e della Csu contro il proprio partito. Secondo il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, tali dichiarazioni mostrano quanto Lindenr sia consapevole della forza acquisita dalla Fdp. Secondo gli ultimi exit poll, al voto per il rinnovo del parlamento federale i liberaldemocratici sono all'11,7 per cento, Cdu e Csu ottengono il 24,5 per cento e i Verdi il 14,1 per cento. (Geb)