Germania: Soeder (Csu), esclusione coalizione SpD-Verdi-Sinistra è voto sfiducia per Scholz

- L'esclusione di un governo federale formato da Partito socialdemocratico tedesco (SpD), Verdi e La Sinistra è, al tempo stesso, “un voto di sfiducia” per Olaf Scholz, candidato cancelliere della SpD. È quanto dichiarato dal presidente dell'Unione cristiano-sociale (Csu) Markus Soeder, primo ministro della Baviera. In questo modo, Soeder ha commentato gli exit poll delle elezioni del Bundestag, tenute oggi in Germania. SpD, Verdi e La Sinistra sono rispettivamente al 26, 13,9 e 5 per cento. Un esecutivo formato da socialdemocratici, ecologisti e post-comunisti non avrebbe, quindi, la maggioranza. Per il presidente della Csu, una tale coalizione ha ricevuto “uno schiaffo” dagli elettori che, “indirettamente”, è “un voto di sfiducia” per Scholz. Il candidato cancelliere della SpD non aveva, infatti, escluso di comporre un esecutivo con i Verdi e La Sinistra. Secondo Soeder, “non serve un'alleanza di ieri, ma un'idea di come la Germania possa restare stabile e rinnovarsi”. (Geb)