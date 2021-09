© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.VARIEAssemblea Generale 2021 dell'Unione degli Industriali della Provincia di Varese. Interviene il Presidente di Confindustria, Carlo Bonomi.Hangar Sea Prime di Malpensa, Varese (ore 11)Punto stampa di “Progetto Arca” per mostrare l'allestimento temporaneo del "salone di bellezza" all'interno dello spazio, dove per tutta la giornata, viene regalato un taglio di capelli a 20 senzatetto ospiti dei centri di accoglienza.Casa del Volontariato, via Sammartini, 106 (ore 11)Conferenza stampa di presentazione delle proposte del Partito Democratico sulle politiche abitative, in vista delle amministrative del 3 e 4 ottobre. Sono presenti la segretaria metropolitana Silvia Roggiani, il segretario regionale Vinicio Peluffo, i capilista Pierfrancesco Maran e Arianna Censi, il senatore Franco Mirabelli.Casa dei Volontari del PD, via Roberto Lepetit, 4 (ore 12)Conferenza stampa di presentazione della nuova produzione dell’opera “Il Barbiere di Siviglia” di Gioachino Rossini.Ridotto dei Palchi del Teatro alla Scala, Pizza scala, (ore 12)Evento “Giustizia e rilancio di Milano e del Paese”. Intervengono Francesco Paolo Sisto, sottosegretario alla giustizia; Vinicio Nardo, Presidente dell'Ordine degli avvocati diMilano;Marcella Caradonna, Presidente dell'Ordine dei commercialisti di Milano; Stefano Dambruoso, magistrato; Luca Bernardo, candidato sindaco del centrodestra. Modera: Carmelo Ferraro, Spazio Chiossetto, Via Chiossetto, 20 (ore 14:30)Chiusura della campagna elettorale della Lega per le elezioni amministrative di Milano. Intervengono il leader della Lega, Matteo Salvini, il candidato sindaco Luca Bernardo e la capolista della Lega Annarosa Racca.viale Ca’ Granda (ore 18:30)REGIONEL'assessore al Territorio e Protezione civile di Regione Lombardia Pietro Foroni compie un sopralluogo ai Comuni interessati da interventi per il contenimento del dissesto idrogeologico in provincia di Brescia. Ponte di Legno/BS - loc. Case di Viso, strada passo di Gavia; Vione (sopralluogo fiume Oglio, Val di Vallaro); Comune di Incudine; Comune di Edolo; Comune di Monno (sopralluogo esondazione Fiume Oglio, Strada Statale 42 del Tonale e della Mendola (ore 10); Val Malga, sopralluogo tempesta Vaia; ponte sulla Val Rabbia Strada Statale 42, Sonico/Bs (ore 12:30); sopralluogo colate torrente Blé Ono San Pietro/BS (ore 15:30)MONZAIl Sindaco di Monza Dario Allevi e l'assessore alla cultura Massimiliano Longo presentano il programma di Monza Music Week 2021 Musica In Città dal 30 Settembre al 27 ottobre.Palazzo Comunale, Sala Consiglio Comunale, secondo piano, piazza Trento e Trieste (ore 12:15)(Rem)