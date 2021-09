Germania: Habeck (Verdi) su elezioni, vogliamo governare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Verdi “vogliono governare” dopo le elezioni del Bundestag, tenute oggi in Germania. È quanto dichiarato da Robert Habeck, copresidente degli ecologisti con Annalena Baerbock, candidata cancelliera del partito. Habeck non ha voluto impegnarsi sulla formazione della coalizione che potrebbe comporre il prossimo esecutivo, ma non ha escluso colloqui con il Partito socialdemocratico tedesco (SpD), l'Unione cristiano-democratica (Cdu) e l'Unione cristiano-sociale (Csu). Secondo gli exit poll, i Verdi sono al 14,6 per cento. (Geb)