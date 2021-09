Germania: Scholz (SpD) su elezioni, vogliamo formare il governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito socialdemocratico tedesco (SpD) vuole formare il prossimo governo federale, dopo le elezioni del Bundestag tenute oggi in Germania, con gli exit poll che danno la formazione in testa al 25,2 per cento. È quanto dichiarato dal candidato cancelliera della SpD, Olaf Scholz, secondo cui i tedeschi “vogliono il cambiamento” e che sia lui a guidare l'esecutivo. Scholz ha aggiunto di ritenere che, alla base dell'affermazione della SpD alle elezioni, vi sia il proprio programma fondato su “maggiore rispetto nella società” e “modernizzazione dell'industria” per un equilibrio tra occupazione e lotta contro il cambiamento climatico. Al riguardo, il candidato cancelliere della SpD ha evidenziato come intenda far sì che, anche attraverso lo sviluppo delle energie rinnovabili, l'industria tedesca diventi neutrale per il clima e, allo stesso tempo, capace di concorrere sui mercati mondiali. (Geb)