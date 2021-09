Governo: domani incontro Draghi-sindacati, inizia confronto su lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’appuntamento è per domani alle 17:30, quando il presidente del Consiglio, Mario Draghi, incontrerà a palazzo Chigi i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri. Al centro della riunione la sicurezza sui luoghi di lavoro. Possibile, però, che il negoziato si allarghi anche ad altri temi, con Maurizio Landini che ad un evento organizzato dalla sua confederazione a Bologna afferma: “Mi aspetto che Draghi indichi un calendario preciso per affrontare ed entrare nel merito delle riforme", come quelle su fisco e pensioni. Certo, al centro del dibattito c’è anche la questione del salario minimo. Per il leader della Cgil, occorre “far crescere i salari. Abbiamo il problema di salari bassi e non di salari minimi. Dall'altro lato - osserva Landini -, c'è il tema di come rafforziamo la contrattazione collettiva ed i contratti nazionali di lavoro. Senza legge di rappresentanza, questo Paese ha dovuto fare i conti con una crescita infinita di contratti pirata ed un livello di precarietà senza precedenti". Dal canto suo, sullo stesso argomento, Sbarra invita esecutivo e Parlamento a “non entrare a gamba tesa nelle dinamiche delle relazioni industriali che devono restare in autonomia”, mentre Bombardieri non ha dubbi: “Molti dei nostri politici che parlano di salario minimo non hanno nemmeno letto la direttiva europea, che ha un obiettivo chiaro: estendere la contrattazione. Per noi - sottolinea il numero uno della Uil - il salario minimo è quello dei minimi contrattuali”. (segue) (Rin)