Governo: domani incontro Draghi-sindacati, inizia confronto su lavoro (2)

- Intanto, ad avviso del presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, quello del salario minimo è un nodo che bisogna affrontare “se vogliamo fare - aggiunge a margine di una iniziativa elettorale a Napoli - un Patto sociale. Il fatto che ci siano tantissimi lavoratori - parliamo di oltre quattro milioni - che viaggiano sulla media di due, tre, quattro, cinque euro lordi all'ora, evidentemente è un problema da risolvere”. Matteo Salvini, oltre a ribadire che la priorità per la Lega è quella del lavoro, segnala: “Il nostro impegno per le prossime settimane sarà la rottamazione di milioni di cartelle esattoriali di Equitalia, che sarebbero un massacro, ed il rinnovo di quota 100". Sullo sfondo, naturalmente, c’è il Patto per il lavoro e la crescita proposto da Draghi. “Il cuore del Patto deve essere il salario ed il lavoro per i giovani. Per me, è la questione principale dalla quale noi misureremo se questo Patto è un Patto vincente”, evidenzia il segretario del Partito democratico, Enrico Letta. Secondo il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, è fondamentale lavorare per rendere il Patto per l'Italia il più inclusivo possibile. “In questo momento è molto importante sostenere il governo", prosegue il titolare della Farnesina, che sostiene "pienamente l'idea” lanciata dal premier. (segue) (Rin)