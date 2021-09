Governo: domani incontro Draghi-sindacati, inizia confronto su lavoro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, dichiara in merito all’incontro governo-sindacati delle prossime ore di aspettarsi “una rinnovata volontà a lavorare nell'interesse del Paese". Quanto al salario minimo, Bonomi evidenzia: “Abbiamo una parte di lavoratori che riceve stipendi non concepibili per un Paese moderno, ma questi lavoratori sono confinati in settori dove non vige la contrattazione nazionale. Laddove c’è la contrattazione nazionale, il salario minimo è già previsto ed è superiore a quello di cui si sta discutendo. Questa è la dimostrazione che se le parti sociali si siedono ai tavoli, i problemi li risolvono”. (Rin)