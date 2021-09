© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, lunedì 27 settembre, cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3838m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: torna ad aumentare la pressione sulle regioni nord-occidentali. Generale miglioramento seppur con ancora nubi residue tra notte e mattina su Liguria e Piemonte. In giornata cieli sereni o velati. Venti deboli meridionali; Zero termico nell'intorno di 3950 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante da mosso a poco mosso. (Rpi)