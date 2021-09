Germania: Laschet (Cdu-Csu), faremo tutto il possibile per guidare prossimo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione farà "tutto il possibile per creare un governo sotto la sua guida". Lo ha detto il candidato cancelliere dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) e dell'Unione cristiano-sociale (Csu), Armin Laschet, dopo la chiusura delle urne per le elezioni del Bundestag. "La Germania ha ora bisogno di una coalizione di governo per un futuro che possa modernizzare il Paese e che porti ad una maggiore resilienza e per la protezione della clima e delle finanze" a favore delle nuove generazioni, ha chiarito Laschet. "Dobbiamo porre le basi per prossimi anni. Abbiamo bisogno di grandi sforzi di tutti i democratici e dobbiamo fare in modo che stiamo insieme tutti e secondo le previsioni ci potrà essere un governo con 3 partner: questa sarà prima volta per il Paese", ha sottolineato.(Geb)