Usa: immigrazione, il governatore del Texas promette di assumere agenti sotto indagine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore del Texas, il repubblicano Greg Abbott, ha difeso le guardie di frontiera statunitensi finite sotto indagine dopo la diffusione di immagini che le ritraevano mentre caricavano a cavallo un gruppo di migranti irregolari, promettendo di assumerli qualora venissero essere licenziati. “Avete un lavoro nello Stato del Texas. Vi assumerò perché diate una mano a mettere in sicurezza la nostra frontiera”, ha detto Abbott ai microfoni di “Fox News”, rivolgendosi direttamente agli agenti. La scorsa settimana sul web hanno iniziato a circolare immagini che mostrano gli agenti della Polizia di frontiera caricare, a cavallo e con le briglie in mano, un gruppo di migranti haitiani che tentavano di entrare negli Stati Uniti a Del Rio, in Texas. Il dipartimento della Sicurezza nazionale ha annunciato l’apertura di un’inchiesta sull’episodio. Venerdì 24 settembre, inoltre, il presidente Joe Biden ha parlato di immagini “vergognose” e ha promesso che gli agenti “la pagheranno”. (segue) (Nys)