Usa: immigrazione, il governatore del Texas promette di assumere agenti sotto indagine (2)

- Secondo Abbott, tuttavia, la colpa è dello stesso Biden e della sua amministrazione, che non è riuscita a “tenere i migranti haitiani alla larga dal confine”. Il governatore ha anche anticipato che il Texas si assumerà alcune funzioni di controllo delle frontiere, sebbene queste siano assegnate al governo federale dalla Costituzione statunitense. “Mi farò avanti e farò quel che devo per assicurare di proteggere la popolazione di Del Rio e di altre comunità dello Stato del Texas che l’amministrazione Biden sta ignorando”, ha spiegato Abbott. Le parole del repubblicano giungono dopo quelle del segretario alla Sicurezza nazionale Alejandro Mayorkas, che ha definito “legittima e appropriata” la gestione della situazione a Del Rio da parte dell’amministrazione, facendo riferimento anche al rilascio di alcuni migranti in attesa di essere interrogati”. (Nys)