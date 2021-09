Germania: Laschet (Cdu-Csu) su elezioni, sapevamo che sarebbe stata dura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione, gruppo democristiano-conservatore formato al Bundestag da Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu), “sapeva” che alle elezioni tenute oggi in Germania per il rinnovo del Parlamento federale, “sarebbe stata dura, ed è andata così”. È quanto affermato dal candidato cancelliere dell'Unione, Armin Laschet, presidente della Cdu, secondo cui i democristiano-conservatori hanno scontato la decisione della cancelliera Angela Merkel di non presentarsi di nuovo per l'incarico. “È un testa a testa” con il Partito socialdemocratico tedesco (SpD), “una situazione eccezionale”, ha affermato Laschet, Il presidente della Cdu ha, infine, evidenziato che “i risultati non sono definitivi”, ma l'Unione “non può essere soddisfatta”. (Geb)