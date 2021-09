Milano 2021: Fidanza (Fdi), Sala continua a ignorare violazione regole Ue e Rackete è pericolosa per l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sala fa finta di non capire. Il problema non riguarda la valutazione politica sul convegno dei Verdi europei a cui parteciperà il prossimo 30 settembre. E non cambia nulla se manderà un video saluto anziché partecipare fisicamente. Il problema è che le regole sull’utilizzo dei fondi pubblici di cui beneficiano i partiti e i gruppi parlamentari europei vietano espressamente la partecipazione di candidati durante la campagna elettorale. Forse Sala si sente talmente elevato da non ritenersi nemmeno candidato ma gli notifichiamo che lo è e i candidati non possono partecipare a eventi del genere". Lo spiega in una nota l’europarlamentare milanese di Fratelli d’Italia, Carlo Fidanza sottolineando che "se parteciperà , in qualunque forma, commetterà una grave violazione di cui lui e il suo partito europeo risponderanno davanti agli organi competenti". "Quanto all’affermazione ‘stiamo parlando dei Verdi europei, non di pericolosi estremisti’, - prosegue - secondo noi Carola Rackete è un’estremista dell’immigrazione irregolare ed è pericolosa per l’Italia, per la nostra sicurezza e per quella delle nostre forze dell’ordine. Prendiamo atto che Sala invece non avrà alcun imbarazzo a unirsi a un personaggio del genere”. (Com)