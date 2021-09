Germania:Kubicki (Fdp) su elezioni, vogliamo essere parte del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito liberaldemocratico (Fdp) vuole “essere parte del governo” federale che si formerà a seguito delle elezioni del Bundestag, tenute oggi in Germania. È quanto affermato dal vicepresidente della Fdp, Wolfgang Kubicki, intervistato dall'emittente radiotelevisiva “Ard”. Per Kubicki, la Fdp è “pronta per i colloqui” sulla coalizione che comporrà l'esecutivo. Un'alleanza tra liberaldemocratici, Unione cristiano-democratica (Cdu), Unione cristiano-sociale (Csu) e Verdi è la soluzione “ovviamente preferita”. Allo stesso tempo, per Kubicki la Fdp è “aperta anche ad altre intese”. (Geb)