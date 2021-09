Germania: Scholz (SpD), felice per risultato elezioni, tedeschi mi vogliono cancelliere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato cancelliere del Partito socialdemocratico tedesco (SpD), Olaf Scholz, si è detto “felice per il risultato” ottenuto dalla propria formazione alle elezioni del Bundestag, tenute oggi in Germania. I primi exit poll danno, infatti, i socialdemocratici in testa al 24,9 per cento. Secondo Scholz, la SpD “va su su tutta la linea”. I cittadini tedeschi “vogliano un cambiamento, e che il prossimo cancelliere si chiami Olaf Scholz", ha sottolineato il candidato del Psd secondo cui il suo partito vuole con pragmatismo realizzare quanto promesso in campagna elettorale. "Siamo un partito pragmatico di cui si può avere fiducia e che vuole dare un futuro a tutta la Germania", ha proseguito. "Adesso aspettiamo i risultati definivi delle elezioni e poi ci mettiamo al lavoro", ha concluso.(Geb)