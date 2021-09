Bosnia: Dzaferovic, esponente serbo Dodik continua a muoversi in direzione pericolosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esponente serbo della presidenza di turno bosniaca, Milorad Dodik, "continua a muoversi in una direzione molto pericolosa" nel volere dichiarare l'indipendenza della Republika Srpska (enclave serba della Bosnia). Lo ha detto l'esponente musulmano della presidenza tripartita bosniaca, Sefik Dzaferovic, ripreso dai media bosniaci. "Invece di rompere blocco anti-Dayton del lavoro delle istituzioni statali e tornare ad un lavoro costruttivo nell'interesse di tutti i cittadini, Dodik continua a muoversi in una direzione molto pericolosa. È giunto il momento di smettere. Il suo annuncio che dichiarerà l'indipendenza della Republika Srpska in sei mesi indica un percorso che può solo rovesciare l'accordo di pace di Dayton e mettere in pericolo la pace in Bosnia ed Erzegovina", ha dichiarato Dzaferovic sottolineando come l'ultimatum di Dodik, secondo il quale le Forze armate, la magistratura e le altre istituzioni bosniache vadano abolite, "non sarà accettato". "Non ora, non tra sei mesi, mai", ha detto. “Pertanto, può solo provare a rompere unilateralmente l'accordo di pace di Dayton e quindi disturbare la pace, ma anche così la Republika Srpska non diventerà indipendente", ha concluso. (Seb)