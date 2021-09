Germania: Baerbock (Verdi) su elezioni, il Paese ha bisogno di rinnovamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il risultato dei Verdi alle elezioni del Bundestag, tenute oggi in Germania, dimostra che il partito ha “un mandato per le generazioni future” e che il Paese ha “bisogno di rinnovamento”, di un governo “per il clima”. È quanto dichiarato da Annalena Baerbock, candidata cancelliera del partito degli ecologisti tedeschi che copresiede con Robert Habeck. In questo modo, Baerbock ha commentato gli exit poll che danno i Verdi al terzo posto al 14,4 per cento, dopo il Partito socialdemocratico tedesco (SpD) al 25,7 per cento e al 24,6 per cento, l'Unione, gruppo democristiano-conservatore formato al parlamento federale da Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu). La copresidente dei Verdi ha ammesso che la propria formazione ha mancato l'obiettivo elettorale di divenire la prima forza in Germania, per “plasmare il Paese”. In particolare, Baerbock ha dichiarato: “Volevamo di più, non ci siamo riusciti anche a causa dei nostri errori all'inizio della campagna elettorale, dei miei errori”. Per la copresidente dei Verdi, “questa volta non è stato abbastanza”, ma il partito ha “un compito per il futuro”. (Geb)