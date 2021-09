Business news: Brasile, Gruppo Stevanato vince nuova commessa per produrre flaconi per il vaccino anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo farmaceutico italiano Stevanato, attraverso la sua controllata in Brasile, Ompi do Brasil, ha vinto una commessa pubblica del valore di 2 milioni di euro per la produzione di 46 milioni di flaconi in vetro da 4 millilitri usati per il confezionamento del vaccino anti-covid Astrazeneca, prodotto in Brasile dalla Fondazione Oswaldo Crus (Fiocruz), istituzione scientifica legata al ministero della Salute. Lo riferisce l'Ambasciata d'Italia. I flaconi saranno prodotti presso lo stabilimento della Stevanato in Brasile, nel municipio di Sete Lagoas, nello stato di Minas Gerais. A marzo di quest'anno la Ompi do Brasil si era aggiudicata un'altra commessa simile, del valore di 1,1 milioni di euro, per la fornitura di 22 milioni di flaconi in vetro (4ml) da consegnare entro la fine del 2021 alla Fiocruz. Il gruppo Stevanato, che ha la sede a Piombino Dese (Padova), inizierà la consegna dei nuovi flaconi a partire da febbraio 2022. Per far fronte a tale impegno arriveranno dall'Italia nel 2022 altre due linee di produzione, dedicate ai flaconi per il vaccino anti-Covid, che permetteranno di aumentare la produzione del 50 per cento. (Res)