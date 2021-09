Germania: sia Scholz (SpD) che Laschet (Cdu-Csu) rivendicano la guida del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guida del prossimo governo federale tedesco è stata rivendicata sia dal candidato cancelliere del Partito socialdemocratico tedesco (SpD), Olaf Scholz, sia da Armin Lachet, lo sfidante dell'Unione, gruppo democristiano-conservatore formato al Bundestag da Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu). Gli exit poll delle elezioni del parlamento federale, tenute oggi in Germania, danno la SpD e l'Unione testa a testa. I socialdemocratici sono al 25,2 per cento, mentre i popolari si attestano al 24,6 per cento. (Geb)