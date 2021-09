Turchia: Erdogan, nessun Paese può interferire su acquisto sistemi difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessun paese può interferire nei futuri acquisti di sistemi di difesa da parte della Turchia. Lo ha affermato il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, in un'intervista all'emittente statunitense "Cbs", rispondendo a una domanda sull'intenzione di acquistare un secondo lotto di sistemi S-400 dalla Russia. Nell'intervista Erdogan ha chiarito che il governo di Ankara è "l'unico a poter prendere queste decisioni", ovvero acquistare gli S-400. Il capo dello Stato turco ha criticato gli Stati Uniti per non aver consegnato i cinque caccia stealth F-35 che Ankara ha già pagato. Nell'intervista Erdogan ha aggiunto che ha in programma di incontrare il presidente russo Vladimir Putin alla fine di questo mese per discutere di una serie di questioni, incluso il conflitto in corso in Siria. Erdogan ha auspicato che gli Stati Uniti rimuovano le sue truppe dal nord della Siria dove collaborano con le Unità di protezione del popolo (Ypg). (Tua)