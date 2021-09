© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mai più disastri della sinistra in Toscana! Vi aspetto alle 21 a Siena, in piazza Salimbeni, con il candidato alle elezioni suppletive Tommaso Marrocchesi Marzi. Tra un imprenditore del territorio e Letta non avrei molti dubbi su chi scegliere". Lo scrive su Twitter il segretario della Lega, Matteo Salvini. (Rin)