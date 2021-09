Bolivia: Santa Cruz, ministro Difesa denuncia azioni legali contro “fascisti e razzisti”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa della Bolivia, Edmundo Novillo, ha annunciato azioni legali contro i “fascisti, razzisti e discriminatori” che venerdì scorso hanno abbassato la bandiera indigena whipala durante le celebrazioni dell’anniversario dell’indipendenza della regione di Santa Cruz. “Il 62 per cento della popolazione ha votato per la nuova Costituzione dello Stato plurinazionale della Bolivia. Nel testo la bandiera whipala viene definita un simbolo nazionale, e questi gruppi fascisti, razzisti e discriminatori continuano a perseverare in idee non patriottiche”, ha dichiarato Novillo, ripreso dal quotidiano “Pagina Siete”. “Sono loro – ha proseguito il ministro – che hanno generato questo atto vergognoso in omaggio al dipartimento di Santa Cruz. Si tratta di un atto deplorevole, di una mancanza di rispetto per i simboli nazionali e per il popolo boliviano”. Per questo motivo, Novillo ha annunciato l’assunzione delle “azioni legali necessarie” per far rispettare la Costituzione. (segue) (Brb)