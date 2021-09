Bolivia: Santa Cruz, ministro Difesa denuncia azioni legali contro “fascisti e razzisti” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante le celebrazioni di venerdì sui quattro pali della piazza 24 settembre sono state issate due bandiere nazionali e due di Santa Cruz. Prima dell’inizio degli interventi delle autorità, tra i quali il vice presidente David Choquehuanca, un gruppo di manifestanti ha tuttavia abbassato la bandiera dei popoli indigeni. Successivamente il governo del dipartimento di Santa Cruz ha spiegato in un comunicato che l’innalzamento della bandiera wiphala non era contemplato dal cerimoniale per i 211 anni dell’indipendenza e è stato considerato “un’imposizione del governo”. L’ente locale ha proseguito accusando il governo centrale di “travisare i fatti” per “perseguire i cittadini di Santa Cruz”. (segue) (Brb)