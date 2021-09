Bolivia: Santa Cruz, ministro Difesa denuncia azioni legali contro “fascisti e razzisti” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicenda si inscrive in un rapporto sempre più teso tra il governo centrale e il dipartimento di Santa Cruz. Ieri il governo della Bolivia ha accusato l'Assemblea legislativa del dipartimento di Santa Cruz di aver commesso il "reato di separatismo", avendo approvato una legge che autorizza la nomina di funzionari in diverse istituzioni pubbliche, una mossa che costituisce “un grave affronto all’unità del Paese”. Lo ha dichiarato ministro della Giustizia boliviano, Iván Lima, sottolineando che il presidente del Senato, Andrónico Rodríguez, ha già presentato un'istanza alla Corte costituzionale. La polemica nasce dalla decisione dell'Assemblea legislativa di Santa Cruz, controllata dalla coalizione conservatrice Creemos, di approvare una legge che consente la nomina di funzionari presso la Procura, l'Ufficio del difensore civico, il Tribunale elettorale dipartimentale e altre istituzioni, come riportato dal quotidiano boliviano 'La Razon'. (segue) (Brb)