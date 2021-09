© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarebbe del 76 per cento l'affluenza alle elezioni del Bundestag, tenute oggi in Germania, in lieve calo dal 76,2 per cento registrato al voto per il rinnovo del parlamento federale nel 2017. È quanto si apprende dalle prime rilevazioni effettuate dall'istituto demoscopico tedesco Infratest dimap. (Geb)