Cooperazione: firmato protocollo per azioni sul territorio tra associazione comuni libici e Anci

- È stato firmato a Siracusa, nell’ambito del secondo ciclo di seminari del programma Municipi senza Frontiere promosso dall'Associazione nazionale comuni italiani (Anci) con il supporto dell’Agenzia italiana per la Cooperazione allo sviluppo (Aics), il memorandum d'intesa “Cento progetti per cento città”. L’accordo, che si basa sullo sviluppo di gemellaggi e azioni pratiche sul territorio, è stato siglato dal presidente del Consiglio nazionale dell’Anci, Enzo Bianco, e dal portavoce della nascente associazione dei comuni libici e sindaco di Zliten, Ahmadi Atahar Muftah, in rappresentanza delle 86 città libiche aderenti all’associazione libica con l’obiettivo di realizzare la platea fino al totale delle 126 municipalità della Libia. Lo riferisce un comunicato dell'Anci. “Oggi - ha dichiarato Enzo Bianco durante la cerimonia - si scrive una pagina importante della cooperazione tra i nostri comuni. L’energia e l’attenzione che ho visto in questi giorni di lavoro mi è capitato poche volte di percepirla. Il memorandum di oggi sarà concreto e si concentrerà su progetti riguardanti le energie rinnovabili, l’approvvigionamento idrico, il recupero del patrimonio immobiliare e culturale e archeologico e il ciclo dei rifiuti. Abbiamo già individuato alcuni obiettivi e già oggi una delegazione di Comuni libici si recherà dai colleghi del Consorzio dei comuni trentini per mettere le basi per progetti a medio termine. I comuni italiani sono al fianco di quelli libici per favorire la loro crescita e il loro sviluppo che è precondizione di stabilità e di pace”, ha aggiunto. (segue) (Com)