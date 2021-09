Cooperazione: firmato protocollo per azioni sul territorio tra associazione comuni libici e Anci (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I nostri comuni, ha spiegato da parte sua Ahmadi Muftah Atahar, "hanno la volontà di svilupparsi nella direzione del decentramento e dell’autonomia locale. Siamo a conoscenza dell’importanza del decentramento municipale, soprattutto per via della grandezza dei nostri territori. Per queste ragioni - ha aggiunto - il partenariato con i comuni italiani è fondamentale per prosperare in futuro e gettare le basi di una cooperazione continua e durevole per tutte le città della Libia. Il trasferimento di culture - ha concluso il sindaco di Zliten - si tradurrà in benefici per i i comuni libici e anche per quelli italiani in piena sintonia con gli obiettivi della Agenda 2030 dell’Onu sugli obiettivi di Co-sviluppo e della sostenibilità”. Convinto sostenitore e promotore dell’accordo il sindaco di Tripoli, Eshible Ibrahim Ahmed. “Il training tra le nostre comunità è fondamentale e ribadisce l’importanza di aprire possibilità di dialogo e operatività tra le due parti. Dobbiamo tenere vivo questo confronto nel tempo e la vicinanza e solidarietà di Anci è per noi molto importante. Lo sviluppo - ha continuato il sindaco della capitale libica - precede la pace e aiuta ad allontanarsi dalla guerra. Dobbiamo continuare a lavorare insieme, ispirandoci ai valori di fratellanza, vicinanza e scambio di idee al fine di comprendere i bisogni reciproci. Oggi - ha concluso - è una giornata storica che apre le porte a nuove opportunità di crescita e di incontro tra culture”. (Com)