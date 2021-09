Siria: Cremlino, Putin ed Erdogan discuteranno della situazione a Idlib

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin e l'omologo turco, Recep Tayyip Erdogan, discuteranno nel loro incontro il 29 settembre a Sochi in Russia, della situazione ad Idlib in Siria, dove il terrorismo ostacola l'accordo di pace. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitrj Peskov, nel corso di un intervento all'emittente televisiva "Rossija 1". "Purtroppo gli attacchi terroristici hanno ancora origine in quelle aree. Questo è inaccettabile e pericoloso. Ostacola l'accordo di pace in Siria" e questo "sarà sicuramente all'ordine del giorno" nei colloqui tra i due capi di Stato, ha chiarito Peskov. Il portavoce del Cremlino si è poi soffermato sulle recenti dichiarazioni di Erdogan sulla Crimea all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Erdogan ha sottolineato l'importanza di preservare l'integrità territoriale dell'Ucraina, compreso il territorio "dell'annessa Crimea". "Probabilmente ha lasciato un brutto retrogusto, per così dire, con tali dichiarazioni che sono state fatte quando i preparativi per la prossima visita si stanno concludendo. Tuttavia, questo non rovina in alcun modo le prospettive di una visita di lavoro di successo, sostanziale e costruttiva del presidente Erdogan in Russia", ha chiarito Peskov. (Rum)