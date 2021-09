Germania: Ziemiak (Cdu) su elezioni, perdite amare per l'Unione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione, gruppo democristiano-conservatore formato al Bundestag da Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu), ha subito “perdite amare” alle elezioni per il rinnovo del parlamento federale, tenute oggi in Germania. È quanto dichiarato dal segretario generale della Cdu, Paul Ziemiak, nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente radiotelevisiva “Ard2”. Secondo i primi exit poll, l'Unione è in testa al 25 per cento a pari merito con il Partito socialdemocratico tedesco (SpD). Tuttavia, rispetto alle elezioni del Bundestag del 2017, i popolari avrebbero perso il 7,9 per cento, mentre la SpD avrebbe guadagnato il 4,5 per cento, secondo l'istituto demoscopico tedesco Infratest dimap. Nel commentare i dati, Ziemiak ha aggiunto: “Dobbiamo vedere se sarà possibile formare una coalizione di governo”. Al riguardo, il segretario generale della Cdu ha aggiunto: “Unione, Partito liberaldemocratico (Fdp) e Verdi possono formare una buona coalizione”. (Geb)