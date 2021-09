Italia-Germania: sottosegretaria Bergamini, forte intesa tra nuovo cancelliere e Draghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella doverosa attesa dei risultati ufficiali, guardiamo con fiducia all'insediamento del nuovo governo federale tedesco per poter riprendere insieme il cammino verso un'Europa più forte, più solidale, più giusta, che possa essere protagonista di primo piano in un mondo globalizzato. Lo dichiara in una nota il sottosegretario di Stato ai rapporti con il Parlamento, Deborah Bergamini. "Il popolo tedesco ha parlato. Nella doverosa attesa dei risultati ufficiali, guardiamo con fiducia all'insediamento del nuovo governo federale, per poter riprendere insieme il cammino verso un'Europa più forte, più solidale, più giusta, che possa essere protagonista di primo piano in un mondo globalizzato. Germania ed Italia ne condividono profondamente, quali fondatori, i valori e gli obiettivi e sapranno, insieme, imprimere un nuovo passo a questo cammino. Davanti a noi si pongono scelte urgenti sulla governance europea: esprimo l'auspicio che il nuovo cancelliere federale possa trovare una forte intesa con il presidente (Mario) Draghi", conclude la nota.(Com)