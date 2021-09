Germania: Klingbeil (SpD) su elezioni, abbiamo il mandato di governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito socialdemocratico tedesco (SpD) ha “il mandato di governo”, a seguito delle elezioni del Bundestag tenute oggi in Germania. È quanto dichiarato dal segretario generale della SpD, Lars Klingbeil. Secondo i primi exit poll raccolti dall'istituto demoscopico tedesco Infratest dimap, i socialdemocratici sarebbero in testa al 25 per cento, a pari merito con l'Unione, gruppo democristiano-conservatore formato al Bundestag dall'Unione cristiano-democratica (Cdu) e dall'Unione cristiano-sociale (Csu). Tuttavia, rispetto al voto per il rinnovo del Parlamento federale del 2017, la SpD avrebbe guadagnato il 4,5 per cento, mentre i popolari avrebbero perso il 7,9 per cento. La distanza è maggiore secondo gli exit poll dell'istituto demoscopico tedesco Wahlen, che danno i socialdemocratici al 26 per cento (+5,5) e l'Unione al 24 per cento (-8,9). (Geb)