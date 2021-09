Germania: elezioni Bundestag, affluenza tra il 76 e il 78 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarebbe del 76 o 78 per cento l'affluenza alle elezioni del Bundestag, tenute oggi in Germania. Il primo valore è stato pubblicato dall'istituto demoscopico tedesco Infratest dimap e segna un declino dello 0,2 per cento rispetto alle elezioni del parlamento federale del 2017. Il secondo risultato è stato elaborato dall'istituto demoscopico tedesco Wahlen e registra un incremento dell'1,8 per cento rispetto a cinque anni fa. (Geb)