Libano: media, premier Miqati a breve in Qatar e Kuwait per sostegno

- Il primo ministro del Libano, Najib Miqati, si recherà nei prossimi giorni in Qatar e Kuwait per avere sostegno politico ed economico. Lo hanno riferito fonti vicine al capo del nuovo esecutivo libanese citate dal portale di notizie "Al Anbaa". Secondo il quotidiano kuwaitiano "Al Jarida", Miqati avrebbe chiesto di recarsi in Arabia Saudita e sarebbe in attesa di riscontro. Venerdì scorso, 24 settembre, Miqati si è recato in visita prima a Parigi e poi a Londra. Secondo le fonti a Miqati, la visita in Francia è stata "un successo sotto tutti gli aspetti". (Res)