Lavoro: Bonomi su salario minimo, siamo per rafforzare contrattazione per favorire i lavoratori

- Il dibattito sul salario minimo in Europa "nasce da quei Paesi in cui la contrattazione collettiva è molto bassa. Noi siamo per rafforzare la contrattazione perché favorisce tutti, e l'esempio ci viene oggi da Ita". Lo ha dichiarato il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, intervistato da Lucia Annunziata nel corso della trasmissione "Mezz'ora in più", in onda su Rai3. "La tendenza delle imprese è di uscire dalla contrattazione collettiva e questo non è nell'interesse dei lavoratori. Dobbiamo colpire i contratti pirata, è lì che dobbiamo lavorare insieme", ha aggiunto Bonomi.(Rin)