Alitalia, Filt Cgil: lavoratori non riceveranno stipendio pieno

- "Come se non fosse già abbastanza quanto accaduto in questi giorni, le lavoratrici e i lavoratori di Alitalia per l'ennesima volta non vedranno riconosciuto il pieno pagamento delle proprie spettanze retributive". Così, in una nota, la Filt Cgil di Roma e del Lazio. "I dipendenti -continua la nota- lo apprendono per mezzo di una comunicazione interna, proprio mentre stanno scioperando per la difesa dei loro diritti e della loro dignità. Si tratta dell'ennesima umiliazione che mette in gravissime condizioni le famiglie di chi, nonostante il drammatico sviluppo della fase di trattativa con i vertici di Ita, ha continuato a lavorare con abnegazione, profondo senso di responsabilità e altissima professionalità. Nella fase industriale che stiamo attraversando - conclude la nota - alla politica deve essere chiaro che al lavoro corrispondono retribuzione e diritti e che contrasteremo con tutte le nostre forze sistemi di moderna schiavitù che proveranno a riportare indietro di decenni le lancette della storia di questo paese". (Com)